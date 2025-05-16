Подмосковный дерматолог обнаружил онкозаболевание у гостьи медицинского форума

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Дерматолог Солнечногорской больницы вовремя диагностировал у посетительницы медицинского форума онкологическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В выставочной части Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России Солнечногорская больница представила стенд «Диспансеризация». В ходе мероприятия на стойку медучреждения обратилась 50-летняя женщина с высыпанием на щеке. С ее слов, оно не проходит последний год, но никакого беспокойства не доставляет. После осмотра с помощью цифрового дерматоскопа дерматолог Солнечногорской больницы Константин Михайлов выявил признаки базалиомы.
Как напомнили в министерстве, регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить большинство патологий на ранней стадии. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или на региональном портале госуслуг «Здоровье»
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«Базалиома или базальноклеточный рак – одно из самых распространённых онколзаболеваний кожи. В основном это заболевание успешно побеждается с помощью современных методов лечения», – рассказал Михайлов.Врач выдал пациентке заключение и направил к онкологу.
Как напомнили в министерстве, регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить большинство патологий на ранней стадии. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или на региональном портале госуслуг «Здоровье»
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Лора Луганская