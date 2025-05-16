Подмосковные врачи спасли девочку-подростка с тяжёлой формой анорексии

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В Московском областном центре охраны материнства и детства вывели девочку-подростка из опасного состояния, вызванного тяжёлой анорексией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В психоневрологическое отделение Детской больницы МОЦОМД поступила девочка, которая при росте 155 см весила всего 28 кг. Подкожно-жировая клетчатка у неё практически отсутствовала. Как выяснилось, ранее пациентку не раз госпитализировали по поводу анорексии, но результата терапия не давала.
Помимо этого, у пациентки выявили значительные отклонения в психическом статусе. Команда специалистов во главе с врачом-психиатром разработали индивидуальный план лечения по восстановлению соматического здоровья и коррекции психоэмоционального состояния.
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Помимо этого, у пациентки выявили значительные отклонения в психическом статусе. Команда специалистов во главе с врачом-психиатром разработали индивидуальный план лечения по восстановлению соматического здоровья и коррекции психоэмоционального состояния.
«Первой нашей задачей было купировать дефицит нутриентов и восстановить водно-электролитный баланс. Для этого использовалась методика постепенного увеличения калорийности рациона с контролем показателей. Параллельно проводилась интенсивная психотерапевтическая работа», – рассказала заведующая психоневрологическим отделением, врач-невролог Ирина Курышева.Благодаря комплексному подходу состояние пациентки удалось стабилизировать. За несколько недель пребывания в стационаре она набрала вес, стала более открытой к общению. У юной пациентки снизилась тревожность и улучшилось настроение.
«Перед выпиской девочке и её семье дали рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. План амбулаторного наблюдения включал регулярные консультации психиатра, психотерапевта и диетолога. К тому же было необходимо строго соблюдать диету и продолжать психотерапию», – заключила Курышева.Как напомнили в ведомстве, оказывать медицинскую помощь пациентам с расстройством пищевого поведения в МОЦОМД начали в январе прошлого года. Бесплатно пройти лечение можно по направлению врача-психиатра.
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Лора Луганская