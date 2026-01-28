О состоянии родственника в больнице по телефону узнали 27 000 жителей Подмосковья

28 января 2026, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

За прошлый год более 14 600 жителей Московской области узнали по телефону о состоянии родственника, проходящего лечение в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Чтобы получить сведения о состоянии здоровья близкого, попавшего в медучреждение, не нужно туда ехать. Достаточно оставить заявку по номеру 122.

«С заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник стационара и ответит на все вопросы. Востребованность сервиса растёт. За прошлый год им воспользовались на две тысячи человек больше, чем в 2024-м. А всего с начала запуска в 2023 году это сделали свыше 27 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.