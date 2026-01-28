О состоянии родственника в больнице по телефону узнали 27 000 жителей Подмосковья
За прошлый год более 14 600 жителей Московской области узнали по телефону о состоянии родственника, проходящего лечение в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Чтобы получить сведения о состоянии здоровья близкого, попавшего в медучреждение, не нужно туда ехать. Достаточно оставить заявку по номеру 122.
«С заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник стационара и ответит на все вопросы. Востребованность сервиса растёт. За прошлый год им воспользовались на две тысячи человек больше, чем в 2024-м. А всего с начала запуска в 2023 году это сделали свыше 27 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, указавшим данные родственника при госпитализации. Сейчас проект запущен в 50 медицинских организациях, в том числе в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Если заявка оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20:00 текущего дня. Если она оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, из больницы позвонят до 20 часов следующего рабочего дня.