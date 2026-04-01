Регпортал госуслуг принял 2000 заявлений на оформление согласия владельца автодорог

01 апреля 2026, 14:40

Услугой по выдаче согласия и технических условий владельцем автодорог местного значения на строительство и реконструкцию в границах полосы отвода на регпортале с начала года воспользовались около 2000 раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Если планируется строительство на земельном участке, который находится в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения, предварительно нужно получить согласие владельца этой дороги.

«Определить владельца можно на региональном портале с помощью сервиса «Принадлежность автомобильных дорог». Услуга «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода» доступна на том же портале для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц», – пояснили в подмосковном Мингосуправления.