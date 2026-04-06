«Цифровой ликбез» научит школьников Подмосковья защищать устройства «умного дома»

06 апреля 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В России стартовал новый цикл уроков проекта «Цифровой ликбез». Школьникам стали доступны два ролика по кибербезопасности, сообщили в пресс-службе Мингосуправления, ИТ и связи Подмосковья.





Первый ролик расскажет детям и подросткам, как с помощью цифровых технологий обезопасить «умный дом» от взлома и защитить домашних питомцев. Второй научит отличать «вредные советы» по цифровому поведению от реально работающих правил по кибербезопасности.

«Обучающие видеоролики предназначены для детей в возрасте от шести лет. Их рекомендуют смотреть вместе с родителями и учителями. Материалы представлены в виде анимационных роликов. В конце каждого урока школьники могут пройти тест из пяти вопросов и получить сертификат», – пояснили в ведомстве.