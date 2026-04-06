«Цифровой ликбез» научит школьников Подмосковья защищать устройства «умного дома»
В России стартовал новый цикл уроков проекта «Цифровой ликбез». Школьникам стали доступны два ролика по кибербезопасности, сообщили в пресс-службе Мингосуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Первый ролик расскажет детям и подросткам, как с помощью цифровых технологий обезопасить «умный дом» от взлома и защитить домашних питомцев. Второй научит отличать «вредные советы» по цифровому поведению от реально работающих правил по кибербезопасности.
«Обучающие видеоролики предназначены для детей в возрасте от шести лет. Их рекомендуют смотреть вместе с родителями и учителями. Материалы представлены в виде анимационных роликов. В конце каждого урока школьники могут пройти тест из пяти вопросов и получить сертификат», – пояснили в ведомстве.Принять участие в проекте можно до 3 мая. Видеоматериалы размещены на сайте «Цифрового ликбеза».
Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» подготовила «Лаборатория Касперского». Он был запущен при поддержке Минпросвещения и Минцифры России в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».