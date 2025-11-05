О здоровье пациентов больниц по телефону узнали 24 000 жителей Подмосковья

05 ноября 2025, 12:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже около 24 000 жителей Подмосковья узнали о состоянии родственников, находящихся на лечении в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Сделать это можно, позвонив по телефону 122.



«Чтобы узнать о состоянии пациента, не нужно ехать в больницу. Достаточно оставить заявку по номеру 122, и с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения. Он ответит на все вопросы. С момента запуска сервиса в 2023 году им воспользовались почти 24 000 человек, а с начала этого года – более 11 000», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.