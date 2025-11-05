О здоровье пациентов больниц по телефону узнали 24 000 жителей Подмосковья
Уже около 24 000 жителей Подмосковья узнали о состоянии родственников, находящихся на лечении в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Сделать это можно, позвонив по телефону 122.
«Чтобы узнать о состоянии пациента, не нужно ехать в больницу. Достаточно оставить заявку по номеру 122, и с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения. Он ответит на все вопросы. С момента запуска сервиса в 2023 году им воспользовались почти 24 000 человек, а с начала этого года – более 11 000», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В Подмосковье можно получить информацию о состоянии здоровья пациентов старше 18 лет, указавших данные родственника при госпитализации. Проект запустили в 50 медицинских организациях, в том числе в некоторых больницах, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере, Московском областном госпитале ветеранов войн.
Если заявку оформили до 11 часов, информацию предоставят до 20:00 текущего дня. Если же её оставили после 11:00, в выходной или в праздничный день, все данные можно получить до 20 часов следующего рабочего дня.