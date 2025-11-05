Около 140 000 жителей Подмосковья с начала года прошли диспансеризацию на работе

05 ноября 2025, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года порядка 140 тысяч жителей Московской области бесплатно проверили здоровье на работе. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр можно не только в поликлинике. Бригады врачей выезжают на предприятия для проверки здоровья сотрудников.



«Не у всех есть возможность дойти до медучреждения и проверить здоровье. Между тем регулярная диагностика необходима – она позволяет выявить множество заболеваний на ранней стадии. С начала года бригады подмосковных врачей совершили более 1,7 тыс. выездов на предприятия региона. Диспансеризацию и профосмотры на рабочем месте смогли пройти порядка 140 000 человек. Тех, у кого были обнаружили патологии, направили на консультацию к врачу», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.