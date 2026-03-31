В Кашире объявили победителей фестиваля «Театральная неделя 2026»

31 марта 2026, 19:00

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

В Кашире завершился Открытый межзональный фестиваль имени Бориса Щукина «Театральная неделя 2026». Церемония закрытия состоялась в Доме культуры имени Ленина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Участников и зрителей приветствовали депутат Мособлдумы Андрей Голубев и заместитель главы городского округа Кашира Светлана Троицкая. Они поблагодарили коллективы и их руководителей, пожелали дальнейших творческих успехов.

В конкурсе чтецов участвовали более 100 человек. Конкурсные спектакли представили театральные коллективы Каширы, Ступина, Домодедова, Котельников и Москвы.

«Жюри подвело итоги и вручило дипломы победителям в разных номинациях. Гран-при фестиваля получил спектакль «Откуда берутся дети» по пьесе А. Крыма. Его представила Театральная мастерская заслуженного артиста России Александра Мохова. Он же выступил режиссёром-постановщиком», – рассказали в пресс-службе.