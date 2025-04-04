Областные энергетики перешли в повышенную готовность из-за ухудшения погоды

Фото: пресс-служба Мособлэнерго
В Мособлэнерго ввели режим повышенной готовности на фоне резкого ухудшения погоды в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Из-за ухудшения погодных условий с 19 часов 4 апреля в АО «Мособлэнерго» вводится режим повышенной готовности. К дежурству в Подмосковье привлечены 349 бригад, 1 400 работников, 568 единиц спецтехники и 141 передвижная дизельная электростанция», – рассказали в ведомстве.Ранее синоптики прогнозировали в Москве и Подмосковье дождь с мокрым снегом и сильный ветер. Всё это будет сопровождаться резким похолоданием – температура воздуха ночью может понизиться до -8°C. На дорогах местами возможна гололедица.
Предполагается, что такая погода продержится как минимум до конца следующей недели.
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Лора Луганская