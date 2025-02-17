В Подмосковье в этом году повысят надёжность электроснабжения более 350 объектов

Фото: ТГ-канал Евгения Хромушина
Работы по обновлению электросетей сейчас проводятся в 36 городских округах Подмосковья. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Продолжаем обновлять электросети. Наши энергетики из ПАО «Россети МР» и Мособлэнерго занимаются этой работой в 36 округах региона. В этом году мы планируем сделать надёжнее электроснабжение более 350 объектов. Построим, реконструируем и капитально отремонтируем более 600 км линий электропередачи и свыше 170 подстанций», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.Он добавил, что в прошлом году в Московской области отремонтировали более 1,5 тыс. км ЛЭП и порядка 2,5 тыс. подстанций.
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Лора Луганская