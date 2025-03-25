В Подмосковье пройдет более 70 уроков по электробезопасности для школьников

Фото: Министерство энергетики Московской области
1 из 2
Фото: Министерство энергетики Московской области
2 из 2
С 3 марта по 25 апреля специалисты «Мособлэнерго» проведут более 70 уроков по электробезопасности для школьников Подмосковья. Целью занятий, которые будут проходить для учеников 4-7-х классов, является профилактика детского электротравматизма, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В Раменском парке пройдут спортивные и творческие мероприятия для детей и взрослых
Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами
В Подмосковье откроют четыре площадки сдачи норм ТехноГТО на золотые значки
Дайана Хусинова