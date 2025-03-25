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В Подмосковье пройдет более 70 уроков по электробезопасности для школьников

Фото: Министерство энергетики Московской области

Фото: Министерство энергетики Московской области

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Фото: Министерство энергетики Московской области

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С 3 марта по 25 апреля специалисты «Мособлэнерго» проведут более 70 уроков по электробезопасности для школьников Подмосковья. Целью занятий, которые будут проходить для учеников 4-7-х классов, является профилактика детского электротравматизма, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В рамках программы сотрудники компании проведут два интерактивных урока в каждом производственном отделении. Ожидается, что занятия посетят около 1500 школьников региона.

Уроки уже прошли в начале марта для 74 учеников 5-х классов в МБОУ «Лицей 4» и для 26 учащихся в средней школе № 3 Чехова. Занятия также прошли в школах Сергиева Посада и Мытищ.

В ходе уроков дети изучили основы электробезопасности и энергосбережения, познакомились с предупреждающими знаками и средствами защиты. Интерактивные занятия сопровождались презентациями и видеороликами, а школьники активно участвовали, задавали вопросы и выполняли задания энергетиков. В конце уроков они получили раскраски и плакаты для закрепления знаний.

«Мособлэнерго» проводит такие уроки с 2013 года. Ежегодно весной и осенью занятия проходят для более 3 тысяч учеников в разных учебных заведениях Подмосковья. Программа включает лекции, демонстрации и практические занятия, на которых дети учат правила безопасности при обращении с электричеством и действия в случае поражения током.

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Подмосковные спортсмены выиграли 9 медалей на турнире в Дубае
Подмосковные спортсмены выиграли девять медалей на турнире по прыжкам в воду в Дубае
25 марта 2025, 12:48

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области в составе национальной сборной завоевали девять медалей на международных соревнованиях Dubai International Aquatics Championship. В активе спортсменов пять золотых, три серебряных и одна бронзовая награда, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В юниорских соревнованиях Спартак Гаркуша стал двукратным победителем, заняв первое место в прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина, а также завоевал «бронзу» на 1-метровом трамплине. Илья Надеев принес команде «золото» в прыжках с 1-метрового трамплина, а также две «серебряные» награды в дисциплинах «вышка 10 м» и «трамплин 3 м».

Виктория Казанцева стала чемпионкой в прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина, а также заняла второе место на 1-метровом трамплине.

В общем зачете российские спортсмены завоевали 20 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В составе национальной сборной выступали 18 атлетов.

Турнир прошел с 21 по 23 марта 2025 года в Дубае (ОАЭ) и собрал участников из России, Великобритании, Новой Зеландии, Монако и ОАЭ.

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В Подмосковье начали устройство искусственных неровностей на дорогах
25 марта 2025, 12:29

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье продолжается обустройство искусственных неровностей на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты Мосавтодора уже оборудовали 14 таких элементов на восьми участках дорог в Серпухове и Талдомском округе. Всего до конца года планируется установить около 100 искусственных неровностей, выполненных из асфальтобетона и резинокордовых материалов.

«Преимущественно они обустраиваются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим у образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В частности, новые неровности появились в деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов. В Талдомском округе они обустроены в деревнях Береговское, Дубровки и Иванцево, на улице 8 Марта в поселке Северный, а также на проезде Ленстроя и улице Октябрьской в Талдоме, вблизи парка «Победа».

В Минтрансе напомнили, что в 2024 году на региональных дорогах было установлено более 150 подобных объектов для повышения безопасности движения.

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#подмосковье
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В Зарайске впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна»
25 марта 2025, 12:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

29 марта в Зарайском центральном парке впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна». Мероприятие посвящено культурному наследию округа и творчеству современных местных художников, поэтов и музыкантов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этот день парк превратится в центр искусства для людей всех возрастов. Гостей ждут тематические зоны, посвященные различным видам искусства: архитектуре, литературе, театру, живописи и декоративно-прикладному творчеству.

Кроме того, посетители смогут принять участие в игровой программе «Зарайские забавы», пообщаться на творческих встречах «Виват, театр!» и «Литературная весна», а также создать своими руками тряпичную куклу или изделие из глины.

На протяжении фестиваля будут работать выставки, рассказывающие о достопримечательностях и известных творцах Зарайска. Завершит праздник концерт с участием группы «Балалайка-62» и местных коллективов.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Начало в 16:00. (6 )

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В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций
В Московской области провели почти 350 тыс. телемедицинских консультаций с начала года
25 марта 2025, 11:55

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье жители могут воспользоваться телемедицинской консультацией для получения врачебной помощи. Этот сервис доступен взрослым, беременным женщинам и детям, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Удобство телемедицинской консультации заключается в отсутствии необходимости очного посещения поликлиники. В ходе телемедицинской консультации врач контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или продлевает электронный рецепт на льготное лекарство», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
С начала года в регионе уже провели около 350 тысяч таких онлайн-приемов.

Записаться на консультацию можно несколькими способами: через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медучреждении, по номеру 122 или во время приема у лечащего врача.

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В подмосковном Лыткарине построят новый жилой дом
25 марта 2025, 11:54

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В подмосковном Лыткарине появится новый 18-этажный жилой дом площадью 18 700 кв. метров. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики компании «Специализированный застройщик "Спортивная-2Б"».
В доме предусмотрено 442 квартиры различных планировок: одно-, двух- и трехкомнатные, а также одно- и двухкомнатные студии. Для удобства жильцов запроектированы хозяйственные кладовые и подземный паркинг на 94 машино-места.

Две секции здания образуют уютный двор с детской площадкой, малыми архитектурными формами, озеленением и гостевыми парковками.

На первых этажах расположатся нежилые помещения, предназначенные для магазинов и объектов бытового обслуживания.

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