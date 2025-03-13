В Подмосковье за год украли электроэнергию более чем на 100 млн рублей

Девятибалльный шторм обрушится на столичный регион в пятницу, 14 марта, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. В это время водителям настоятельно рекомендуется отказаться от поездок, а пешеходам — минимизировать время нахождения на улице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.