В Подмосковье за год украли электроэнергию более чем на 100 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Электроэнергию на сумму 119,12 млн рублей незаконно употребили через сети компании «Мособлэнерго» недобросовестные пользователи в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Специалисты компании составили 105 актов о бездоговорном использовании электроэнергии в объёме 17,151 млн кВт/ч и 63 акта о безучётном потреблении электрической энергии», — уточняется в сообщении.Самые большие объёмы незаконно потребляемой электроэнергии выявили в округе Красногорск. Кроме того, факты бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии были выявлены в округах Королёв, Истра, Мытищи, Пушкинский и Химки. Против потребителей, отказавшихся добровольно погасить задолженности, готовятся иски.
Читайте также:
В Подмосковье заработали ещё четыре электрозарядные станции
В округе Лотошино обновят четыре котельные и десять участков теплосетей
В Подмосковье перевыполнили план по установке «умных датчиков» на котельные
Лев Каштанов