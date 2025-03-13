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В Подмосковье за год украли электроэнергию более чем на 100 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Электроэнергию на сумму 119,12 млн рублей незаконно употребили через сети компании «Мособлэнерго» недобросовестные пользователи в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Специалисты компании составили 105 актов о бездоговорном использовании электроэнергии в объёме 17,151 млн кВт/ч и 63 акта о безучётном потреблении электрической энергии», — уточняется в сообщении.
Самые большие объёмы незаконно потребляемой электроэнергии выявили в округе Красногорск. Кроме того, факты бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии были выявлены в округах Королёв, Истра, Мытищи, Пушкинский и Химки. Против потребителей, отказавшихся добровольно погасить задолженности, готовятся иски.

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Через портал госуслуг Подмосковья подали 14 тыс. заявок на льготные путёвки
13 марта 2025, 12:28

Фото: istockphoto.com/PIKSEL

Более 14 тысяч заявок на бесплатные санаторно-курортные путёвки подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Электронной услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками», размещённой на областном госпортале, с начала 2025 года воспользовались свыше 14 тысяч раз. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путёвка предоставляется по медицинским показаниям в порядке очерёдности», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что для получения путёвки необходимо встать на онлайн-учёт. Для нужно взять у терапевта справку 070/у и подать заявку в разделе «Соцподдержка», подразделе «Организация отдыха».

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В Подмосковье с начала года провели около 60 выездных донорских акций
13 марта 2025, 12:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 60 выездных акций провёл Московский областной центр крови с начала 2025 года, участники этих акций сдали более полутора тонн донорской крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В прошлом году Московский областной центр крови провёл 319 выездных акций, а с начала текущего года — уже 58. Всего в ходе акций в этом году было собрано свыше 1,5 тонны донорской крови», — цитируются в сообщении слова зампреда регионального правительства — главы областного Минздрава Максима Забелина.
В министерстве напомнили, что сделать донацию Московский областной центр крови можно в любой день недели, включая выходные, с 8 утра до14:00. Кроме того, кровь можно сдать в подразделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске. Полный список учреждений с адресами, часами работы и телефонами для связи размещён по ссылке. Кроме того, ответы на все вопросы, связанные с донорством крови, можно получить по телефону контактного центра: 7 (495) 305-77-00.

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#подмосковье
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Подмосковных водителей предупредили о грядущем шторме
13 марта 2025, 11:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девятибалльный шторм обрушится на столичный регион в пятницу, 14 марта, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. В это время водителям настоятельно рекомендуется отказаться от поездок, а пешеходам — минимизировать время нахождения на улице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Если возможности отложить поездку нет, будьте предельно внимательны за рулём. Необходимо соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость. Не следует также оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. А пешеходам нужно обязательно надевать световозвращатели и не закрывать себе обзор зонтом при переходе улицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к выходным шторм стихнет, а температура по ночам вновь начнёт опускаться ниже нуля, из-за чего возможно образование наледи.

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#подмосковье
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Новая развязка между Володарским и Каширским шоссе готова на 85%
13 марта 2025, 11:38

Фото: Полина Абраменко

Развязку между Каширским и Володарским шоссе строят на территории Ленинского округа, строительная готовность объекта достигла 85%, передаёт корреспондент Полина Абраменко.
«Путепровод № 4 через дорогу А-105 находится на завершающей стадии. Бессветофорное движение в сторону посёлка Володарского, мы запустим в первых числах мая», — сказал руководитель проекта компании «Стройтрансгаз» Дмитрий Емельянов.
Строительство развязки ведётся в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе. Параллельно ведутся работы по третьему и четвёртому этапам реконструкции: на трассе построят две эстакады основного хода и две разворотные эстакады.

«Мы уже приступили к строительству съездов №14 и №16, а также к строительству съездов №1 и №6», — отметил Дмитрий Емельянов.
Все работы должны быть завершены в 2026 году.

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#ленинский городской округ
#строительство
#дороги
#развязка
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Готовность капремонта егорьевского стадиона «Мещера» приблизилась к 20%
13 марта 2025, 11:12

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Егорьевске капитально ремонтируют стадион «Мещера», расположенный на Октябрьской улице, в настоящее время готовность объекта составляет 19,5%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на стадионе завершили демонтаж трибун и внутренних конструкций в административно-бытовом корпусе. Началось устройство основания нового футбольного поля. В работах задействованы 18 человек, используется четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта на стадионе установят новые трибуны, заменят наружные инженерные системы, проведут гидроизоляцию поля и смонтируют систему подогрева. Кроме того, будет обновлён административно-бытовой корпус.

Все работы планируется завершить к декабрю текущего года.

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