Областной фестиваль по настольному теннису собрал в Егорьевске более 40 инвалидов

19 февраля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск

Во Дворце спорта «Егорьевск» состоялся областной фестиваль по настольному теннису среди инвалидов юго-восточного Подмосковья. В соревнованиях участвовали свыше 40 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Воскресенска, Коломны, Серпухова и Балашихи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Егорьевск.