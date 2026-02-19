Областной фестиваль по настольному теннису собрал в Егорьевске более 40 инвалидов
Во Дворце спорта «Егорьевск» состоялся областной фестиваль по настольному теннису среди инвалидов юго-восточного Подмосковья. В соревнованиях участвовали свыше 40 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Воскресенска, Коломны, Серпухова и Балашихи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Егорьевск.
Участников приветствовала председатель местного отделения Всероссийского общества инвалидов Наталья Большакова, которая сама несколько лет назад завоевала бронзу чемпионата России по пара-настольному теннису. Она поблагодарила всех за волю к победе, пожелала здоровья и спортивных успехов.
Участники состязались по круговой системе. Как отмечали спортсмены, смысл турнира – не только в завоевании медалей, но во встрече с друзьями из разных отделений Всероссийского общества инвалидов.
Победители областных соревнований среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата будут представлять Подмосковья на Всероссийском турнире в Евпатории.
Как отметили в администрации, во дворце спорта постоянно работает отдел по работе с инвалидами «Победа», где занимаются люди с ограниченными возможностями.
