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Подмосковная писательница получила литературную премию имени Жуковского

оригинал Фото: istockphoto.com/morgan23

Писательница Надежда Щенникова, проживающая в подмосковном округе Жуковский, получила диплом первой степени II Литературной премии имени Г.Р. Державина в номинации «Малая проза». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Высокой награды удостоилась работа Щенникой «Есть только МИГ».

«Члены жюри отметили профессиональное мастерство конкурсантки, её способность к тонкой передаче движений души героев, а также выразительность и яркость художественного слова», — говорится в сообщении.
Церемония вручения премии традиционно проходит в селе Державино Бузулукского района Оренбургской области. Там находилось имение великого русского поэта Гавриила Романовича Державина.

Ранее сообщалось, что Серпуховский историко-художественный музей объявил о проведении конкурса талантов.
Лев Каштанов

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