Подмосковная писательница получила литературную премию имени Жуковского
Писательница Надежда Щенникова, проживающая в подмосковном округе Жуковский, получила диплом первой степени II Литературной премии имени Г.Р. Державина в номинации «Малая проза». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Высокой награды удостоилась работа Щенникой «Есть только МИГ».
«Члены жюри отметили профессиональное мастерство конкурсантки, её способность к тонкой передаче движений души героев, а также выразительность и яркость художественного слова», — говорится в сообщении.Церемония вручения премии традиционно проходит в селе Державино Бузулукского района Оренбургской области. Там находилось имение великого русского поэта Гавриила Романовича Державина.
Ранее сообщалось, что Серпуховский историко-художественный музей объявил о проведении конкурса талантов.