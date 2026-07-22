Санавиация Подмосковья транспортировала с начала года более 340 пациентов
344 пациентов транспортировали в Московской области на санитарных вертолётах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Вертолёты, оснащённые специальным медицинским оборудованием, используются для перевозки детей и взрослых, пострадавших в ДТП и чрезвычайных происшествиях, а также для экстренной транпортировки пациентов в другие больницы.
«Санавиация позволяет доставить пациента в специализированный стационар максимально быстро. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда счёт идет на минуты. С начала года санитарные вертолёты перевезли 344 пациента, из которых 217 детей, в том числе 36 малышей в возрасте до года», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Система «Ночной старт» позволяет вертолётам работать и в тёмное время суток, а авиамедицинские бригады помогают пациентам прямо на борту.