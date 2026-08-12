В МФЦ и на кладбищах Подмосковья проведут консультации по мемориальным услугам

12 августа 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут специалисты Центра мемориальных услуг в оставшиеся дни августа в пяти подмосковных офисах «Мои документы». Предусмотрены также восемь выездов на кладбища. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.





Консультирование будет проводиться бесплатно. Узнать специалистов Центра мемориальных услуг можно по баннерам и тёмной форменной одежде.





«13 августа консультации проведут в МФЦ в Рошале (улица Октябрьской революции, дом№ 42/2), 18 августа — в посёлке Биокомбината округа Лосино-Петровский (дом №3), 20 августа — в Домодедове (микрорайон Авиационный, улица Ильюшина, строение 2А), 25 августа — в посёлке Малаховка округа Люберцы (улица Сакко и Ванцетти, дом №1) и 27 августа в Химках (микрорайон Левобережный, улица Зелёная, дом №4)», — говорится в сообщении.