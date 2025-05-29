Воробьёв встретился с бойцами СВО, победившими в предварительном голосовании ЕР

29 мая 2025, 18:32

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с участниками спецоперации, которые победили в предварительном голосовании «Единой России». Оно проходило с марта по май.





Победа в голосовании позволяет кандидатам участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 14 сентября. В этот день будут формироваться Советы депутатов в восьми подмосковных округах – Балашихе, Подольске, Шатуре, Электростали, Лыткарине, Молодёжном, Фрязине, Дмитровском. Кроме того, состоятся довыборы в Луховицах.



Среди победителей предварительного голосования – 17 участников СВО и вдова героя, погибшего на фронте. На встрече присутствовали председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, руководитель подмосковного филиала госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

«Решение, которое вы приняли, мы с удовольствием поддержали. Вы прошли предварительное голосование, победили накануне выборов в муниципальные органы власти. Вы как никто имеете право разговаривать и с нашими ребятами, которые возвращаются с передовой, и с теми, кто там сейчас находится, и с членами их семей. На фронте – один подход к какой-либо проблеме, в гражданской жизни – другой. Все имеет специфику, и мы как одна команда должны друг друга дополнять», – сказал Воробьёв.

«Вы вернулись из зоны СВО и изъявили желание участвовать в очень непростой работе на муниципальном уровне. На мой взгляд, самая сложная работа – на земле. Приходится много общаться с людьми, думать, как решать слышать самые разные проблемы. А для этого нужны ресурсы, коммуникация и навыки», – добавил губернатор.

«Я родовой казак, с 2014 года состою в Совете казаков и воинов России и зарубежья. В 2022-м, когда началась СВО, понял, что нужно включиться. Пошёл добровольцем в ряды тогда ещё отдельного мотострелкового батальона ветеранов-морпехов. Взял с собой ребят, которых воспитывал 10 лет, когда был специалистом по работе с молодёжью. Позже возглавил подразделение БПЛА. Мы начинали с пяти человек, а сейчас это уже рота из 120 бойцов. Наш опыт мы решили масштабировать», – рассказал губернатору Мамонов.

«Считаю, что свой долг перед Родиной выполнил. Хочу продолжить служить государству и моему городу Балашихе на гражданке. Я веду активную социальную работу, с коллегами проводим в разных учреждениях беседы, посвящённые 80-летию Победы. Стараемся поднимать патриотизм у подрастающего поколения. Моя цель – доносить все просьбы горожан, чтобы они были реализованы», – сказал Клещерёв.

«В спецоперации я участвовал с самого начала. В декабре 2022 года получил ранение, была долгая реабилитация, после чего я изъявил желание вернуться в строй. Полгода прослужил на протезе, но уже не в зоне СВО. Уволился и сейчас работаю с молодёжью. Очень хочу вывести военно-патриотическое воспитание в нашем округе на абсолютно новый уровень», – отметил Анищенко.

«Вернуться к нормальной жизни помогли близкие. У меня двое маленьких деток, жена, родители. Все они поддерживали и в госпиталях, и во время реабилитации. Хочу показать ребятам, что, несмотря на тяжесть ранения, нужно стремиться активно жить, развиваться, добиваться новых успехов. У меня есть идея создать региональный ресурс, сайт либо мобильное приложение, куда мог бы зайти любой боец и найти подходящую работу», – поделился Какушкин.

«Занимаюсь благотворительной, патриотической, общественной деятельностью в своем городском округе. Некоторые мероприятия провожу на протяжении многих лет, в том числе езжу в детские дома. Знаю всю проблематику города, у меня есть видение, как её решить», – сказал Горшенёв.

«Я уже давно в системе образования, научилась действовать в команде, слушать и слышать. Поэтому свою работу в качестве депутата вижу в общении с людьми, с семьями участников СВО. Я – вдова, поэтому как никто другой, знаю, насколько важна поддержка в это трудное время, когда близкие, родственники, самые дорогие люди находятся на передовой. Хочу помогать таким семьям», – отметила Бортновская.

«У каждого победителя предварительного голосования за плечами огромный боевой и жизненный опыт. Их победа – подтверждение того, что люди хотят видеть во власти тех, кто на деле доказал преданность Родине. Мы со стороны подмосковного отделения «Единой России» окажем помощь в избирательной кампании – от обучения до разработки предвыборных программ», – пояснил Брынцалов.