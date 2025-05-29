Воробьёв пообещал рассмотреть идею запуска социального транспорта к подмосковным спортивным объектам
Воробьёв обещал подумать о запуске социального транспорта к спортобъектам
Власти Подмосковья планируют рассмотреть возможность запуска социального транспорта для доступа инвалидов на спортивные объекты региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В городах на соревнования мы выделяем транспорт. А вот сказать, что везде есть социальное такси, было бы перебором. Этого нет. То есть соревнования организованы, а вот если человек испытывает сложности с прибытием на спортивный объект, должна быть или доступная среда, или, соответственно, социальное такси, социальный транспорт. Мы обязательно посмотрим. Если есть такая потребность, предусмотрим транспорт, который сможет доставлять ребят. Будем уделять этому внимание», – сказал Воробьёв, выступая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.Заседание провёл президент Владимир Путин. Оно было посвящено развитию адаптивной физкультуры и спорта. На заседании представили объекты в разных регионах России, где созданы условия для подобных занятий.
Глава государства поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта и физкультуры России до 2030 года и на перспективу до 2036-го.