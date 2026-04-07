Обновление школы в ступинском посёлке Малино завершат летом
Здание школы на 550 учеников в посёлке Малино округа Ступино капитально ремонтируют. Сейчас общая готовность объекта составляет около 35%. Завершить работы планируется в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Общая площадь школы составляет более трёх тысяч квадратных метров. Сейчас там идут отделочные, фасадные и кровельные работы. На площадке заняты 52 человека, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.В результате капремонта здание должны обновить снаружи и изнутри, поставить туда новое оборудование и мебель, а также благоустроить прилегающую территорию.