Обновление школы в ступинском посёлке Малино завершат летом

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы на 550 учеников в посёлке Малино округа Ступино капитально ремонтируют. Сейчас общая готовность объекта составляет около 35%. Завершить работы планируется в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Общая площадь школы составляет более трёх тысяч квадратных метров. Сейчас там идут отделочные, фасадные и кровельные работы. На площадке заняты 52 человека, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.