Обновление системы водоотведения в округе Восход завершат в текущем году

24 марта 2026, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Масштабная программа реконструкции системы водоотведения реализуется в округе Восход. Работы стартовали осенью 2025 года, завершить их планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В настоящее время на объекте демонтировали устаревшее оборудование, очистили иловые карты, провели армирование и устройство песчаной подушки, завершили бетонные и сварочные работы.





«Общая готовность объекта составляет 20%», — говорится в сообщении.