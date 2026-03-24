Обновление системы водоотведения в округе Восход завершат в текущем году
Масштабная программа реконструкции системы водоотведения реализуется в округе Восход. Работы стартовали осенью 2025 года, завершить их планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В настоящее время на объекте демонтировали устаревшее оборудование, очистили иловые карты, провели армирование и устройство песчаной подушки, завершили бетонные и сварочные работы.
«Общая готовность объекта составляет 20%», — говорится в сообщении.Рабочим предстоит проложить новые трубы, смонтировать ультрафиолетовые установки, выполнить гидроизоляцию резервуаров, обновить инженерные сети и благоустроить прилегающую территорию.
Проект реализуется по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».