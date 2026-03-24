Путепровод над ж/д путями в Балашихе планируют сдать с опережением графика

24 марта 2026, 12:47

У станции Чёрная в Балашихе ведётся строительство путепровода. Работы идут с опережением графика, благодаря чему объект могут сдать в эксплуатацию досрочно — в 2027 году. Создание путепровода является одним из пунктов Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.





В настоящее время готовность объекта составляет десять процентов. Рабочие занимаются устройством фундамента для опор.





«Новая дорога разгрузит автомобильные потоки и повысит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей. Кроме того, путепровод обеспечит беспрепятственный проезд к соцобъектам, в том числе к строящейся районе Ольгино одной из крупнейших больниц в регионе», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе встречи с главой Балашихи Сергеем Юровым и представителями подрядчика.