В жилом доме в Волоколамске запустили станцию водоочистки

15 октября 2025, 10:29

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Новую станцию по очистке воды запустили в многоквартирном доме №20 на улице Прохоровой в Волоколамске. Работу техники проверила глава округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Теперь в доме чистая питьевая вода. Жильцы рассказали, что исчезли неприятные запахи и ржавчина.





«Это наш пилотный проект, реализованный в рамках муниципальной программы. Люди довольны — вода действительно стала лучше, можно пить прямо из-под крана», — сказала Наталья Козлова.