Достижения.рф

В жилом доме в Волоколамске запустили станцию водоочистки

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Новую станцию по очистке воды запустили в многоквартирном доме №20 на улице Прохоровой в Волоколамске. Работу техники проверила глава округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Теперь в доме чистая питьевая вода. Жильцы рассказали, что исчезли неприятные запахи и ржавчина.

«Это наш пилотный проект, реализованный в рамках муниципальной программы. Люди довольны — вода действительно стала лучше, можно пить прямо из-под крана», — сказала Наталья Козлова.
Станция водоочистки является полностью автоматизированной, её производительность составляет 15 кубометров в час. По просьбе жителей глава округа распорядилась перенастроить систему — перенести промывку с ночных на дневные часы. Благодаря этому работа станции стала комфортнее для жильцов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0