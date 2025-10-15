В жилом доме в Волоколамске запустили станцию водоочистки
Новую станцию по очистке воды запустили в многоквартирном доме №20 на улице Прохоровой в Волоколамске. Работу техники проверила глава округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Теперь в доме чистая питьевая вода. Жильцы рассказали, что исчезли неприятные запахи и ржавчина.
«Это наш пилотный проект, реализованный в рамках муниципальной программы. Люди довольны — вода действительно стала лучше, можно пить прямо из-под крана», — сказала Наталья Козлова.Станция водоочистки является полностью автоматизированной, её производительность составляет 15 кубометров в час. По просьбе жителей глава округа распорядилась перенастроить систему — перенести промывку с ночных на дневные часы. Благодаря этому работа станции стала комфортнее для жильцов.