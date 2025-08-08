Достижения.рф

Обновление ВЗУ в Шаховской завершат к 20 августа

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шаховская

Модернизацию инфраструктуры одного из главных водозаборных узлов Шаховской проводят в посёлке. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.



В настоящее время на объекте уже установили железобетонный фундамент под колонны, нужные для монтажа решётчатых панелей забора. Общая длина забора составит свыше 25 метров. Установлены также откатные ворота и калитка, внедрена домофонная система.

«Работы продолжаются. Планируется облицевать фундамент и забор доломитом и песчаником. Это улучшит внешний вид объекта и повысит долговечность конструкции», — отмечается в сообщении.
Завершить обновление ВЗУ должны к 20 августа.
В администрации округа также отметили, что ранее такие работы провели на ВЗУ на улице Базаева.
Лев Каштанов

