Обновление ВЗУ в Шаховской завершат к 20 августа
Модернизацию инфраструктуры одного из главных водозаборных узлов Шаховской проводят в посёлке. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В настоящее время на объекте уже установили железобетонный фундамент под колонны, нужные для монтажа решётчатых панелей забора. Общая длина забора составит свыше 25 метров. Установлены также откатные ворота и калитка, внедрена домофонная система.
В администрации округа также отметили, что ранее такие работы провели на ВЗУ на улице Базаева.«Работы продолжаются. Планируется облицевать фундамент и забор доломитом и песчаником. Это улучшит внешний вид объекта и повысит долговечность конструкции», — отмечается в сообщении.
Завершить обновление ВЗУ должны к 20 августа.