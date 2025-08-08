Обновление ВЗУ в Шаховской завершат к 20 августа

08 августа 2025, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шаховская

Модернизацию инфраструктуры одного из главных водозаборных узлов Шаховской проводят в посёлке. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





В настоящее время на объекте уже установили железобетонный фундамент под колонны, нужные для монтажа решётчатых панелей забора. Общая длина забора составит свыше 25 метров. Установлены также откатные ворота и калитка, внедрена домофонная система.



