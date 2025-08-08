В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» пришли 1,5 тыс. медиков

08 августа 2025, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С момента запуска программы «Приведи друга» в подмосковные больницы трудоустроились более 1,5 тыс. медицинских работников. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.





Сотрудники государственных областных учреждений могут получить за привлечённых специалистов премию. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа нового сотрудника. Например, за трудоустройство врача положено от 25 тыс. рублей до 250 тыс. рублей, фельдшера или медсестры - от 15 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

«Важно поддерживать медицинских специалистов, которые уже у нас работают, и привлекать новые кадры. Для этого в регионе действуют меры социальной поддержки, в том числе программа «Приведи друга». Она реализуется с 2022 года. За всё это время в наши больницы пришли более 1,5 тыс. человек, в том числе 293 – в этом году», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.