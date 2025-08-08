Подмосковные аграрии получили 7,3 млрд рублей на сезонные работы

08 августа 2025, 16:12

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первое полугодие 2025 года АО «Россельхозбанк» направил на поддержку сезонных работ аграриев Московской области 7,3 млрд рублей — на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На столько же выросло и количество выданных кредитов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, почти все средства предоставлены на льготных условиях. Это позволяет обновлять парк техники, закупать качественные семена и внедрять современные агротехнологии, что способствует повышению урожайности и укреплению продовольственной безопасности.



«В Подмосковье также предусмотрены льготные краткосрочные кредиты под 8,3 % годовых, аграрии уже освоили более 280 миллионов рублей. Продолжаем создавать условия для развития агробизнеса, в том числе через сотрудничество с финансовыми организациями», — сказал он.

В этом году планируется увеличить сбор овощей, картофеля, зерновых и масличных культур. В области также действуют льготные краткосрочные кредиты под 8,3% годовых, которыми аграрии уже воспользовались на сумму свыше 280 млн рублей.

Подмосковье вошло в число лидеров среди регионов России по объемам кредитования сезонных работ. Рост поддержки отмечен как среди крупных предприятий, так и в сегменте малого и среднего бизнеса.

Директор Центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов отметил, что банк продолжает укреплять партнерство с аграриями, обеспечивая их необходимыми ресурсами для развития.

В целом по стране Россельхозбанк с начала года выделил на сезонные работы 494,4 млрд рублей, что на 5% превышает прошлогодние показатели. Количество выданных кредитов выросло на 6%, почти половина из них — в рамках господдержки.