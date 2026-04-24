В Подмосковье за неделю выписали более 500 штрафов за парковку во дворах
519 штрафов за неправильную парковку во дворах выписали автовладельцам Московской области за неделю. Общая сумма взысканий составила свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Вычислить нарушителей помогли активные жители, использующие приложение «Народный инспектор».
«Более 170 штрафов выписали за парковку у контейнерных площадок, препятствующую проезду мусоровозов, и свыше 340 — за размещение автомобилей на газонах», — говорится в сообщении.Для физических лиц штраф составляет от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 100 000 рублей.