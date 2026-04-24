В Подмосковье за неделю выписали более 500 штрафов за парковку во дворах

24 апреля 2026, 19:23

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

519 штрафов за неправильную парковку во дворах выписали автовладельцам Московской области за неделю. Общая сумма взысканий составила свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Вычислить нарушителей помогли активные жители, использующие приложение «Народный инспектор».





«Более 170 штрафов выписали за парковку у контейнерных площадок, препятствующую проезду мусоровозов, и свыше 340 — за размещение автомобилей на газонах», — говорится в сообщении.