В Раменском стартовал Кубок России по фиджитал-спорту

18 июля 2026, 13:00

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Первый в истории Кубок России по фиджитал-спорту в дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба» стартовал в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.







Всего в соревнованиях участвуют 11 команд из разных регионов страны: из Санкт-Петербурга, ЯНАО, Татарстана, Калмыкии, Коми, Калининградской, Тульской, Ульяновской, Рязанской, Ростовской и Московской областей.



Кубок России включен в Единый календарный план Минспорта РФ на 2026 год. Мероприятие направлено на развитие и популяризацию фиджитал-спорта, совершенствование системы проведения официальных соревнований и повышение спортивного мастерства участников.



Соревнования проходят с 17 июля до 19 июля во Дворце спорта «Борисоглебский». В ведомстве отметили, что фиджитал-спорт объединяет физическую активность и цифровые технологии. Кубок проводится при поддержке Всероссийской федерации фиджитал-спорта и Минспорта РФ.