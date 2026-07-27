В Одинцове составили более 100 протоколов на мигрантов-нелегалов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейды в рамках акции «Антикриминал» провели полицейские при поддержке Росгвардейцев на строительных площадках, сельхозрынке и улицах в Одинцовском округе. В результате удалось выявить более 100 случаев нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В отделения полиции для проверки по учётным базам доставили приезжих из стран Закавказья и Средней Азии.
«На нарушителей составили 101 протокол за нарушение сроков пребывания в России и уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.Каждого из иностранцев оштрафовали на сумму от пяти до семи тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы нашей страны. Мероприятия по выявлению каналов нелегальной миграции продолжаются.