В Лобне в новом учебном году после капремонта возобновят работу две школы

23 июля 2026, 17:31

оригинал А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В новом учебном году в Лобне откроются после капремонта школа №2 и школа №3 им. В.А. Борисова. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в городской округ поговорить с жителями и проверить, как идут работы в СОШ №2 на улице Фестивальной, построенной в 1978 году.





Участие во встрече принял первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«У нас реализуется большая президентская программа. Каждый год ремонтируем порядка 50-60 школ. Нам очень важно, чтобы строители чувствовали настроение родителей и детей, сдали всё в срок, потому что часто капремонт – это определённые неудобства. Здесь почти всё готово. Держим на контроле и ещё один объект в Лобне – школу №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова. Её тоже откроют после капремонта к 1 сентября», – пообещал Воробьёв.

«Школа №2 полностью реконструирована. Это старое здание, которому почти 50 лет, оно требовало внимания. Отделка и ремонт уже закончены, идёт установка оборудования. К 1 сентября дети смогут вернуться в эту замечательную школу. Территория облагорожена, есть просторные классы и коридоры. Школа соответствует всем современным требованиям. У жителей Лобни – большой запрос на развитие такой образовательной инфраструктуры. Всего этого удается достичь благодаря поддержке правительства страны», – сказал Кравченко.