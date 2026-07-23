В Лобне в новом учебном году после капремонта возобновят работу две школы
В новом учебном году в Лобне откроются после капремонта школа №2 и школа №3 им. В.А. Борисова. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в городской округ поговорить с жителями и проверить, как идут работы в СОШ №2 на улице Фестивальной, построенной в 1978 году.
Участие во встрече принял первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
«У нас реализуется большая президентская программа. Каждый год ремонтируем порядка 50-60 школ. Нам очень важно, чтобы строители чувствовали настроение родителей и детей, сдали всё в срок, потому что часто капремонт – это определённые неудобства. Здесь почти всё готово. Держим на контроле и ещё один объект в Лобне – школу №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова. Её тоже откроют после капремонта к 1 сентября», – пообещал Воробьёв.При проектной мощности 900 учащихся фактическая загрузка школы №2 превышала 1200 учеников. На время капремонта все они вместе с учителями переехали в другие учебные заведения.
К капремонту приступили в прошлом году. Обновили инженерные системы, кровлю, фасад, окна, двери, спортивное ядро. Будет благоустроена территория возле школы, в кабинетах появятся новая мебель и современное оборудование. В школе планируют открыть профильные классы для подготовки специалистов в сфере транспорта.
«Школа №2 полностью реконструирована. Это старое здание, которому почти 50 лет, оно требовало внимания. Отделка и ремонт уже закончены, идёт установка оборудования. К 1 сентября дети смогут вернуться в эту замечательную школу. Территория облагорожена, есть просторные классы и коридоры. Школа соответствует всем современным требованиям. У жителей Лобни – большой запрос на развитие такой образовательной инфраструктуры. Всего этого удается достичь благодаря поддержке правительства страны», – сказал Кравченко.Сегодня готовность объекта – 95%. Работу планируют завершить до 10 августа, чтобы передать здание учителям. По аналогичному проекту в Лобне делают капремонт в школе №3 на улице Мирной. К 1 сентября он завершится. Сейчас готовность составляет 85%.