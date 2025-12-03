Обновлённая набережная Травинского озера стала достопримечательностью Пушкина

03 декабря 2025, 17:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский появилось современное общественное пространство. После завершения комплексного благоустройства открылась набережная Травинского озера, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





На территории площадью 4,5 гектара провели работы, преобразившие пространство. Набережная стала удобной, безопасной и привлекательной для жителей всех возрастов.

«Обустроены велосипедные и пешеходные маршруты, детская игровая площадка, установлены малые архитектурные формы и стационарный туалет. Помимо этого, благоустроена береговая линия, расчищена водная гладь, модернизировано уличное освещение, проведено озеленение территории», – отметили в пресс-службе.