Обновлённая набережная Травинского озера стала достопримечательностью Пушкина

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский появилось современное общественное пространство. После завершения комплексного благоустройства открылась набережная Травинского озера, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



На территории площадью 4,5 гектара провели работы, преобразившие пространство. Набережная стала удобной, безопасной и привлекательной для жителей всех возрастов.

«Обустроены велосипедные и пешеходные маршруты, детская игровая площадка, установлены малые архитектурные формы и стационарный туалет. Помимо этого, благоустроена береговая линия, расчищена водная гладь, модернизировано уличное освещение, проведено озеленение территории», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Там добавили, что на набережной смонтировали систему ливневой канализации. Установили и подключили к системе «Безопасный регион» 12 камер видеонаблюдения.
Лора Луганская

