Обновлённая набережная Травинского озера стала достопримечательностью Пушкина
В городском округе Пушкинский появилось современное общественное пространство. После завершения комплексного благоустройства открылась набережная Травинского озера, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На территории площадью 4,5 гектара провели работы, преобразившие пространство. Набережная стала удобной, безопасной и привлекательной для жителей всех возрастов.
«Обустроены велосипедные и пешеходные маршруты, детская игровая площадка, установлены малые архитектурные формы и стационарный туалет. Помимо этого, благоустроена береговая линия, расчищена водная гладь, модернизировано уличное освещение, проведено озеленение территории», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что на набережной смонтировали систему ливневой канализации. Установили и подключили к системе «Безопасный регион» 12 камер видеонаблюдения.