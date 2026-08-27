Обновлённая поликлиника в Щёлкове будет принимать около 35 000 жителей
В Щёлкове после ремонта возобновила работу поликлиника для взрослых на улице Парковой. Она обслуживает около 35 000 прикреплённых жителей, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену.
«Мы продолжаем обновлять объекты здравоохранения Подмосковья, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях. С начала года после капремонта открыли шесть поликлиник и амбулаторий, а также четыре стационара. В ходе ремонта в поликлинике в Щёлкове провели перепланировку помещений с учётом современных стандартов, оборудовали кабинет для приёма маломобильных граждан и операционную для выполнения малых вмешательств», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В обновлённом здании организованы комфортные зоны ожидания, кабинеты телемедицины, оформления электронных рецептов на льготные лекарства, процедурный, прививочный и диагностические кабинеты, аптечный пункт.
В поликлинике работают отделения неотложной медицинской помощи, функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар. Приём ведут терапевты и узкопрофильные специалисты. Лечебное заведение оснащено современным диагностическим оборудованием – рентген-аппаратом, маммографом, флюорографом.
Адрес поликлиники: Московская область, город Щёлково, ул. Парковая, д. 8.