Реконструкцию водопроводно-насосной станции в Щёлкове завершат до конца года

26 августа 2026, 19:02

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Щёлковский водоканал продолжает модернизировать объекты водоснабжения в рамках инвестиционной программы. Сейчас реконструируют водопроводно-насосную станцию №13, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Станция расположена в районе дома №9 на улице Заречной. На ней производят замену трубопроводов обвязки, насосных агрегатов и расходомеров - приборов учёта ресурса. Параллельно внедряют современные системы автоматизации и диспетчеризации.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«Установка нового оборудования направлена не только на замещение изношенных элементов, но и на обеспечение более высокого уровня эффективности и надёжности работы станции. В результате реконструкции стабильное водоснабжение будет обеспечено для 2500 абонентов, находящихся в зоне обслуживания станции», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО