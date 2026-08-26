Реконструкцию водопроводно-насосной станции в Щёлкове завершат до конца года
Щёлковский водоканал продолжает модернизировать объекты водоснабжения в рамках инвестиционной программы. Сейчас реконструируют водопроводно-насосную станцию №13, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Станция расположена в районе дома №9 на улице Заречной. На ней производят замену трубопроводов обвязки, насосных агрегатов и расходомеров - приборов учёта ресурса. Параллельно внедряют современные системы автоматизации и диспетчеризации.
«Установка нового оборудования направлена не только на замещение изношенных элементов, но и на обеспечение более высокого уровня эффективности и надёжности работы станции. В результате реконструкции стабильное водоснабжение будет обеспечено для 2500 абонентов, находящихся в зоне обслуживания станции», – рассказали в министерстве.
ВНС‑13 – насосная станция третьего подъёма, обеспечивающая поддержание нормативного давления в сети холодного водоснабжения. Её работа необходима для подачи воды в жилые помещения верхних этажей зданий высотой более 15 метров. Все этапы выполняют в соответствии с утверждённым планом. Завершить реконструкцию планируют до конца года.
Реконструкция ВНС‑13 – часть системной работы водоканала в рамках инвестиционной программы на 2026 год. В текущем году предприятие рассчитывает модернизировать пять насосных станций. На двух из них работы полностью завершены. Объекты функционируют в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что аварийные бригады Мособлводоканала за минувшую неделю устранили на сетях канализации Московской области 268 засоров. По данным министерства, подавляющее большинство засоров возникает из-за нарушения правил использования канализации.