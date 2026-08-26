Обустройство новой универсальной площадки в Люберцах завершат в сентябре
В посёлке Калинина городского округа Люберцы строят новую универсальную спортивную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На этой неделе подрядчик начал укладку бесшовного резинового покрытия.
«Сейчас завершена установка ограждения повышенной прочности по периметру спортивного объекта. Установлены баскетбольные кольца, столбы для волейбольной сетки, закреплены ворота для мини-футбола», – рассказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.
Завершить обустройство нового спортивного объекта планируют в сентябре. На площадке можно будет заниматься мини-футболом, гандболом, регби, баскетболом, волейболом.
Её возводят в рамках дотации Минспорта Московской области.