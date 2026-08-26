Созданные селекционерами Подмосковья гибриды подсолнечника отметили премией

26 августа 2026, 18:21

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Гибриды подсолнечника, созданные с участием подмосковных селекционеров, получили премию «Селекционный прорыв 2026». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.