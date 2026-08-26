Созданные селекционерами Подмосковья гибриды подсолнечника отметили премией
Гибриды подсолнечника, созданные с участием подмосковных селекционеров, получили премию «Селекционный прорыв 2026». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Церемония вручения отраслевой премии состоялась на Всероссийском форуме «Русское поле» в Казани. Мероприятие объединило селекционеров, учёных и специалистов аграрной отрасли, разработки которых формируют базу отечественного семеноводства.
Один из блоков премии был посвящён результатам полевых испытаний гибридов подсолнечника, которые прошли в разных регионах России. Оценку давали на основе практических показателей урожайности, устойчивости и адаптивности гибридов.
По итогам испытаний в числе победителей оказались гибриды подсолнечника селекционной линейки «КРЕЧЕТ», «БОМБАРДИР», «БАЗИК» и «КИНЖАЛ» компании «Актив Агро», входящей в структуру АО «Щёлково Агрохим». Предприятие является частью научно-производственного комплекса, базирующегося в Московской области.
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