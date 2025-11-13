В Щёлкове-7 благоустроят лесопарк площадью 35 гектаров

13 ноября 2025, 16:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Благоустройство лесного массива площадью 35 гектаров, расположенного рядом с озёрами, проведут в Щёлкове-7. Проект обсудил с местными жителями глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Андрей Булгаков отметил, что благоустройство будет проходить с соблюдением всех экологических норм, без вырубки здоровых деревьев и с максимальным сохранением естественного ландшафта.





«Для нас важно сберечь здесь природу, атмосферу и тишину, создав при этом новую точку притяжения. Мы создаём пространство, где щёлковцы смогут гулять, проводить время с детьми, заниматься спортом, сохраняя живой лес, его дыхание и красоту», — пояснил руководитель округа.