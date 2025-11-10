Щёлковская школьница выиграла миллион рублей в финале «Большой перемены»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Ученица школы №28 городского округа Щёлково София победила в шестом сезоне всероссийского конкурса для школьников и студентов «Большая перемена» в вызове «Помни». Об этом сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.
В награду школьница получила сертификат на один миллион рублей: эти деньги она сможет потратить на образование или бизнес-стартап.
«От всей души поздравляем Софию с заслуженной победой! Желаем не останавливаться на достигнутом, покорять новые высоты и осуществлять самые смелые мечты», — поздравили девушку представители администрации Щёлкова.Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения первых». В заключительных испытаниях участие приняли полторы тысячи старшеклассников из 79 российских регионов.