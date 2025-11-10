Достижения.рф

Щёлковская школьница выиграла миллион рублей в финале «Большой перемены»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Ученица школы №28 городского округа Щёлково София победила в шестом сезоне всероссийского конкурса для школьников и студентов «Большая перемена» в вызове «Помни». Об этом сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.



В награду школьница получила сертификат на один миллион рублей: эти деньги она сможет потратить на образование или бизнес-стартап.

«От всей души поздравляем Софию с заслуженной победой! Желаем не останавливаться на достигнутом, покорять новые высоты и осуществлять самые смелые мечты», — поздравили девушку представители администрации Щёлкова.
Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения первых». В заключительных испытаниях участие приняли полторы тысячи старшеклассников из 79 российских регионов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0