Обновлённый ФОК «Старый городок» в Одинцовском округе откроют 1 сентября
Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортшколы «Старый городок» в одноименном посёлке Одинцовского округа вступил в завершающую стадию. Закончить его планируют к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время работы выполнены на 80%.
«На объекте общей площадью около 1 800 квадратных метров монтируют инженерные коммуникации, возводят перегородки, штукатурят стены, а также занимаются фасадными и кровельными работами», — говорится в сообщении.Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамах госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. В обновлённом спорткомплексе установят новую мебель и оборудование.