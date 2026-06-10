Обновлённый ФОК «Старый городок» в Одинцовском округе откроют 1 сентября

10 июня 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортшколы «Старый городок» в одноименном посёлке Одинцовского округа вступил в завершающую стадию. Закончить его планируют к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время работы выполнены на 80%.





«На объекте общей площадью около 1 800 квадратных метров монтируют инженерные коммуникации, возводят перегородки, штукатурят стены, а также занимаются фасадными и кровельными работами», — говорится в сообщении.