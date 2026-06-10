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Обновлённый ФОК «Старый городок» в Одинцовском округе откроют 1 сентября

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортшколы «Старый городок» в одноименном посёлке Одинцовского округа вступил в завершающую стадию. Закончить его планируют к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



В настоящее время работы выполнены на 80%.

«На объекте общей площадью около 1 800 квадратных метров монтируют инженерные коммуникации, возводят перегородки, штукатурят стены, а также занимаются фасадными и кровельными работами», — говорится в сообщении.
Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамах госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. В обновлённом спорткомплексе установят новую мебель и оборудование.
Лев Каштанов

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