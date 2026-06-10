В Подмосковье в этом году отремонтируют более трёх тысяч подъездов

10 июня 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

3 095 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в текущем году в 39 округах Московской области по губернаторской программе «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В программу ремонта входит обновление полов, потолков, стен и входных групп, а также замена оконных блоков, светильников и почтовых ящиков.





«Сейчас ремонт уже завершили в 77 подъездах, ещё в 145 ведутся работы. По остальным локациям идёт выбор подрядчика, заключение контрактов и проверка смет. Всю программу планируется выполнить до конца сентября», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.