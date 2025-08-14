В велозаезде в Раменском округе приняли участие более 70 человек
Велозаезд состоялся в деревне Захарово Раменского муниципального округа, его участниками стали более 70 человек разных возрастов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника, организовало территориальное управление «Кратово».
«Спасибо всем участникам и спонсорам этого велозаезда», — прокомментировал итоги велозаезда директор территориального управления «Кратово» Алексей Емельянов.Всех участников велозаезда угостили мёдом, мороженым и арбузами. А тем велосипедистам, которые показали лучшие результаты, вручили призы от организаторов и грамоты.
