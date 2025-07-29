Обновлённый центр образования №30 в Электроуглях откроют 1 сентября
В Электроуглях Богородского округа завершается капремонт учебного корпуса центра образования №30 им. дважды Героя Советского Союза, главного маршала авиации А.И. Колдунова. Его строительная готовность составляет 95,5%, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья во вторник.
«Капитальный ремонт здания центра образования №30 на улице Маяковского в Электроуглях близится к концу. Готовность объекта сегодня составляет 95,5%. На площадке заняты 25 рабочих и две единицы техники. Завершаются монтаж инженерных сетей, отделка помещений. В корпусе расставляют мебель. На прилегающей территории продолжается благоустройство – там устанавливают детские игровые комплексы и ограждение спортивной площадки», – отметили в министерстве.Там добавили, что открытие обновлённого образовательного учреждения намечено на 1 сентября этого года.
Площадь здания – более 3,3 тыс. кв. м. Капремонт сейчас проводится в двух корпусах – втором и основном. Оба здания расположены на улице Маяковского.