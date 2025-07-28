В Подмосковье продлили приём заявок на сертификат для переезда из ветхого жилья
Власти Московской области до 1 сентября продлили срок подачи документов на получение сертификатов для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Решили продлить программу выдачи жилищных сертификатов для собственников аварийного жилья на месяц – до 1 сентября. С начала реализации программы, то есть с 1 июня, собственники аварийных помещений подано 812 заявлений в 40 округах. Это хорошая динамика. Общая площадь расселяемого аварийного фонда превышает 32,5 тыс. кв. м», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.Как уточнили в ведомстве, до 1 октября сертификат необходимо реализовать.
Ещё одно новшество: с помощью сертификата собственник сможет купить квартиру не только в готовой новостройке, но и в строящемся доме. Такой многоквартирный дом должен быть сдан в будущем году, добавили в пресс-службе.