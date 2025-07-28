В Подмосковье продлили приём заявок на сертификат для переезда из ветхого жилья

28 июля 2025, 16:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Власти Московской области до 1 сентября продлили срок подачи документов на получение сертификатов для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.







«Решили продлить программу выдачи жилищных сертификатов для собственников аварийного жилья на месяц – до 1 сентября. С начала реализации программы, то есть с 1 июня, собственники аварийных помещений подано 812 заявлений в 40 округах. Это хорошая динамика. Общая площадь расселяемого аварийного фонда превышает 32,5 тыс. кв. м», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.