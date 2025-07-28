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В Подмосковье продлили приём заявок на сертификат для переезда из ветхого жилья

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Власти Московской области до 1 сентября продлили срок подачи документов на получение сертификатов для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.



«Решили продлить программу выдачи жилищных сертификатов для собственников аварийного жилья на месяц – до 1 сентября. С начала реализации программы, то есть с 1 июня, собственники аварийных помещений подано 812 заявлений в 40 округах. Это хорошая динамика. Общая площадь расселяемого аварийного фонда превышает 32,5 тыс. кв. м», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.
Как уточнили в ведомстве, до 1 октября сертификат необходимо реализовать.

Ещё одно новшество: с помощью сертификата собственник сможет купить квартиру не только в готовой новостройке, но и в строящемся доме. Такой многоквартирный дом должен быть сдан в будущем году, добавили в пресс-службе.


Лора Луганская

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