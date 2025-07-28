Школу на 1,1 мест в ленинском ЖК «Горки Парк» откроют 1 сентября

28 июля 2025, 13:49

Видео: пресс-служба ГК «Самолёт»

Строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников, завершили в жилом комплексе «Горки Парк» на территории Ленинского городского округа. Новое учебное заведение откроется 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика «Самолёт».





Общая площадь трёхэтажной школы составляет 13,7 тыс. квадратных метров. Там размещены универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для групп продлённого дня и кружков. Есть зоны отдыха с мягкой мебелью, кабинеты психолога и логопеда, а также медпункт.





«В здании расположены также два спортивных зала с раздевалками и душевыми, гимнастический зал и актовый зал с гримёркой и костюмерной. Есть столовая на 600 мест и библиотека с читальным залом и книгохранилищем», — говорится в сообщении.