Школу на 1,1 мест в ленинском ЖК «Горки Парк» откроют 1 сентября
Видео: пресс-служба ГК «Самолёт»
Строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников, завершили в жилом комплексе «Горки Парк» на территории Ленинского городского округа. Новое учебное заведение откроется 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика «Самолёт».
Общая площадь трёхэтажной школы составляет 13,7 тыс. квадратных метров. Там размещены универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для групп продлённого дня и кружков. Есть зоны отдыха с мягкой мебелью, кабинеты психолога и логопеда, а также медпункт.
«В здании расположены также два спортивных зала с раздевалками и душевыми, гимнастический зал и актовый зал с гримёркой и костюмерной. Есть столовая на 600 мест и библиотека с читальным залом и книгохранилищем», — говорится в сообщении.На пришкольной территории находится открытый спортивный комплекс с футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола, зонами для гимнастики, беговыми дорожками и пр. Кроме того, вокруг школы провели озеленение и установили уличное освещение.