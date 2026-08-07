Подросток вылез из обворованного им дома прямо в руки росгвардейцев

07 августа 2026, 15:42

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в деревне Пуговичино Ленинского округа 16-летнего жителя Москвы за кражу из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Экипаж росгварейцев получил сообщение о происшествии, прибыл на место вызова и увидел, как из разбитого окна дома вылезает юноша.





«Подросток попытался скрыться, но его оперативно задержали. Выяснилось, что он влез в жилое помещение, вскрыл находящийся там сейф и украл оттуда ювелирные украшения общей стоимостью более 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.