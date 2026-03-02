Обновлённое дошкольное отделение школы в Апрелевке примет воспитанников в сентябре
В дошкольном отделении Апрелевской школы №3 идёт капремонт. Уже демонтированы старые конструкции. Рабочие провели перепланировку и усилили несущие элементы здания, рассказали в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.
Кровлю заменили до наступления холодов, что позволило пройти зиму без рисков.
Сейчас инженерные сети смонтированы, готовы системы водоснабжения и канализации. Стены оштукатурены, идёт монтаж окон. Площадь обновляемого объекта превышает 1000 квадратных метров.
Работы лично контролирует глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.
«Мы формируем современное пространство для наших малышей. Это не косметический ремонт, а комплексная модернизация здания. Работы ведём в заданном темпе. Объект должен быть сдан в срок и без компромиссов по качеству», – отметил Шамнэ.Он подчеркнул, что обновлённое здание примет воспитанников и коллектив воспитателей в сентябре.