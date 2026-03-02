Достижения.рф

Обновлённое дошкольное отделение школы в Апрелевке примет воспитанников в сентябре

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В дошкольном отделении Апрелевской школы №3 идёт капремонт. Уже демонтированы старые конструкции. Рабочие провели перепланировку и усилили несущие элементы здания, рассказали в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.



Кровлю заменили до наступления холодов, что позволило пройти зиму без рисков.

Сейчас инженерные сети смонтированы, готовы системы водоснабжения и канализации. Стены оштукатурены, идёт монтаж окон. Площадь обновляемого объекта превышает 1000 квадратных метров.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Работы лично контролирует глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.
«Мы формируем современное пространство для наших малышей. Это не косметический ремонт, а комплексная модернизация здания. Работы ведём в заданном темпе. Объект должен быть сдан в срок и без компромиссов по качеству», – отметил Шамнэ.
Он подчеркнул, что обновлённое здание примет воспитанников и коллектив воспитателей в сентябре.
Лора Луганская

