Обновлённую школу №5 в Наро-Фоминске сдадут к новому учебному году
Капитальный ремонт здания Наро-Фоминской школы №5 вступил в активную фазу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фасад школы уже в основном обновлён, строители приступили к кровельным работам.
«Кровля будет выглядеть как пирог: здесь керамзит, минеральная вата и гидроизоляция. Конструкция будет хорошо держать тепло. С этой задачей будет справляться и фасад, который тоже утепляют», – рассказал прораб Максим Царёв.
Сейчас строители на каждом этаже штукатурят стены, монтируют электросети, системы отопления и вентиляции, устанавливают новые окна. Идут работы в спортивном и актовом залах.
Ориентир для сдачи школы – начало нового учебного года. 1 сентября в обновлённое здание должны прийти ученики.