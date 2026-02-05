В Лобне завершают строительство ФОКа с бассейнами

05 февраля 2026, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами в люберецком микрорайоне Катюшки вступило в завершающий этап. В настоящее время степень готовности объекта составляет более 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В ФОКе обустроили два бассейна: взрослый на шесть 25-метровых дорожек и детский. Есть также зал сухого плавания.





«На объекте заняты 30 человек, используются две единицы спецтехники. Сейчас заканчивается облицовка панелями стен в зале сухого плавания и устройство входной группы. Рабочие также собирают и расставляют мебель. А на 15 февраля запланирован пуск воды в чаши бассейна», — сказал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.