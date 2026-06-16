Обновлённую школу №7 в Кашире откроют 1 сентября

16 июня 2026, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №7, расположенное на Центральной улице в Кашире, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время ремонт выполнен более чем на 60%.





«Сейчас строители завершили демонтаж, продолжают обновлять фасад и кровлю, монтируют системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, занимаются отделкой помещений и благоустраивают прилегающую территорию. На объекте заняты более 70 человек», — говорится в сообщении.