Обновлённую школу №7 в Кашире откроют 1 сентября
Здание школы №7, расположенное на Центральной улице в Кашире, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время ремонт выполнен более чем на 60%.
«Сейчас строители завершили демонтаж, продолжают обновлять фасад и кровлю, монтируют системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, занимаются отделкой помещений и благоустраивают прилегающую территорию. На объекте заняты более 70 человек», — говорится в сообщении.Работы проводятся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. В отремонтированное здание завезут новую мебель и оборудование.