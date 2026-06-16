В Зарайске рассказали о втором этапе ремонта моста через реку Осётрик

16 июня 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Осётрик капитально ремонтируют в Зарайске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». О ходе работ рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области.





Мост протяжённостью 54 метра построили 52 года назад. Ремонт решили провести в два этапа: с перекрытием половины проезжей части и организацией реверсивного движения. Сейчас первую половину моста уже отремонтировали и приступили ко второй.





«В рамках второго этапа рабочие заменили балки пролётного строения, устроили уширения ригелей, консольные участки, межбалочные швы, переходные плиты и универсальную мостовую конструкцию пролётного строения. В настоящее время на объекте занимаются устройством зуба опоры и гидроизоляцией», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.