Оборудование лыткаринского завода позволит метеоспутнику сделать изображения Земли

12 февраля 2026, 22:08

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Прецизионные блоки сканирующих зеркал, созданные Лыткаринским заводом оптического стекла позволят новому метеоспутнику «Электро-Л» №5 получить детальные изображения полного диска Земли с высоты в 36 000 километров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Благодаря таким снимкам специалисты создают карты облачности, осадков и температуры океана для точного прогнозирования погоды.



«Электро-Л» №5 12 февраля вывела на орбиту ракета-носитель «Протон-М» с космодрома Байконур. Запуск осуществил Роскосмос.



Прецизионные блоки ЛЗОС – устройства, в которых вращаются специальные зеркала и последовательно сканируют разные участки земной поверхности. В результате создаётся общий цифровой снимок планеты, не требующий склейки отдельных фрагментов.

«Это гарантирует отсутствие искажений в получаемых снимках в течение всего срока службы. Сегодня полным циклом изготовления таких устройств в России обладает только наше лыткаринское предприятие», – отметил гендиректор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.