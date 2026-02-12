Оборудование лыткаринского завода позволит метеоспутнику сделать изображения Земли
Прецизионные блоки сканирующих зеркал, созданные Лыткаринским заводом оптического стекла позволят новому метеоспутнику «Электро-Л» №5 получить детальные изображения полного диска Земли с высоты в 36 000 километров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Благодаря таким снимкам специалисты создают карты облачности, осадков и температуры океана для точного прогнозирования погоды.
«Электро-Л» №5 12 февраля вывела на орбиту ракета-носитель «Протон-М» с космодрома Байконур. Запуск осуществил Роскосмос.
Прецизионные блоки ЛЗОС – устройства, в которых вращаются специальные зеркала и последовательно сканируют разные участки земной поверхности. В результате создаётся общий цифровой снимок планеты, не требующий склейки отдельных фрагментов.
«Это гарантирует отсутствие искажений в получаемых снимках в течение всего срока службы. Сегодня полным циклом изготовления таких устройств в России обладает только наше лыткаринское предприятие», – отметил гендиректор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.Круглосуточное наблюдение за планетой ведётся с 2011 года, когда на орбиту вышел первый спутник серии «Электро-Л». Ещё три аппарата с использованием сканирующих зеркал «Швабе» были запущены в 2015-2023 годах.
Россия впервые в истории отечественной космонавтики развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников. За время работы они сделали сотни тысяч снимков, которые помогли вовремя выявить зарождение стихийных явлений.
ЛЗОС входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».