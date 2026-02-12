Робот-сварщик увеличил эффективность мытищинского предприятия вчетверо
Производитель детских и спортивных площадок «Лебер» из Мытищ роботизировал процесс сварки. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Установленный на предприятии современный робот-сварщик помог не только увеличить скорость производства, но и повысить качество продукции. Улучшенный процесс сварки обеспечил более прочные соединения.
«На производстве используются сварочный робот и семь кондукторов, что позволяет одновременно создавать до семи изделий. Роботизация процесса освободила сварщиков от выполнения простых и типовых действий. Теперь специалисты заняты более сложными задачами, требующими творческого подхода», – рассказали в пресс-службе ведомства.Там напомнили, что компания «Лебер» производит детские игровые, научные и спортивные площадки. В этом году предприятие поставило продукцию в Катар и Бразилию.